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В Калининградской области снова хотят ввести запрет на использование беспилотников

Ограничения действовали в мае 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области снова хотят ввести запрет на использование беспилотников. Соответствующий проект указа губернатора опубликовали на сайте регионального правительства.

Согласно документу, планируют запретить использование беспилотных воздушных судов на всей Калининградской области и прилегающих территориальных водах. Ограничения не касаются органов власти и подведомственных учреждений, а также организаций, которые работают с ними по договору.

Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности, установленного президентом в октябре 2022 года.

Отметим, что в Калининградской области уже вводили ограничение на использование беспилотников в мае 2023-го. Запрет длился десять дней, после чего указ отменили.