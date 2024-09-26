В Калининградской области снова хотят ввести запрет на использование беспилотников. Соответствующий проект указа губернатора опубликовали на сайте регионального правительства.
Согласно документу, планируют запретить использование беспилотных воздушных судов на всей Калининградской области и прилегающих территориальных водах. Ограничения не касаются органов власти и подведомственных учреждений, а также организаций, которые работают с ними по договору.
Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности, установленного президентом в октябре 2022 года.
Отметим, что в Калининградской области уже вводили ограничение на использование беспилотников в мае 2023-го. Запрет длился десять дней, после чего указ отменили.