Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку

«Я встретился с вице-премьером — министром иностранных дел Муратом Нуртлеу для того, чтобы поблагодарить Казахстан за его постоянную поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины. Я также поделился информацией о текущей ситуации на фронте и подчеркнул нашу заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и сотрудничества с Центральной Азией», — отметил украинский министр в своем сообщении в соцсети Х.