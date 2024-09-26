В Ленобласти утверждены новые меры поддержки семей

В Ленинградской области утвердили новые меры поддержки семей с детьми. Как рассказал губернатор региона Александр Дрозденко, предложенные им инициативы были поддержаны Законодательным собранием единогласно.
Теперь многодетные семьи 47-м региона освобождены от транспортного налога на «повышенные лошадиные силы». Мера будет действовать вплоть до достижения детьми 23-х лет при условии, если они обучаются очно.
Также при рождении первого ребенка после 1 октября 2024 регион станет выплачивать семьям повышенное ежемесячное пособие в размере порядка 10 тысяч рублей. Мера поддержки будет предоставляться, пока малышу от 1,5 до 3 лет. Условие предоставления льготы — доход семьи не должен превышать средний по региону.
Еще одна мера поддержки — выплата ежемесячного пособия в размере более 9 тысяч рублей семьям, в которых второй ребенок родился после 1 января 2024. «Условие: высчитывается от величины среднего дохода по Ленобласти», рассказал губернатор Ленобласти.