В Ленобласти утверждены новые меры поддержки семей

Также при рождении первого ребенка после 1 октября 2024 регион станет выплачивать семьям повышенное ежемесячное пособие в размере порядка 10 тысяч рублей. Мера поддержки будет предоставляться, пока малышу от 1,5 до 3 лет. Условие предоставления льготы — доход семьи не должен превышать средний по региону.