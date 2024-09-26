Начальник Генштаба Беларуси обсудит сотрудничество с Азербайджаном

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко совершает визит в Азербайджанскую Республику».
По информации Минобороны, в ходе визита начальника Генштаба в Баку запланирован ряд встреч, в ходе которых будет обсуждаться сотрудничество между белорусским и азербайджанским военными ведомствами.
Белорусская делегация также примет участие в 5-й Азербайджанской Международной оборонной выставке «ADEX-2024», которая проходит в Баку с 24 по 26 сентября.
Белорусские оружейники представили на выставке свои разработки, в частности гранатомет «Сапфир», боевую машину 9A33MБ, предназначенную для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дронов. Также оружейники показали бронемашины повышенной проходимости, относящиеся к классу MRAP, батарейный командный пункт и транспортную машину артиллерии.