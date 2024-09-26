Договор о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы передан в ООН

Передача документов состоялась в преддверии недели высокого уровня 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-центр казахстанского МИДа.
На встрече 25 сентября 2024 года на полях сессии Генассамблеи ООН главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Узбекистана отметили, что регистрация договора о демаркации госграницы в секретариате ООН является беспрецедентным опытом для стран Центрально-Азиатского региона в отношении такого рода документов.
Напомним, что договор, который полностью завершил правовое оформление границ между нашими странами, подписали президенты двух государств 22 декабря 2022 года в ходе государственного визита главы Казахстана в Ташкент. Договор вступил в силу 4 июля 2023 года.