СМИ: три посыла Зеленского сулят крупномасштабный конфликт с Россией, в том числе с участием США

Но у трех посылов Зеленского есть и обратная сторона. Во-первых, американский народ расколот по вопросу дальнейшей поддержки Украины — уязвимость выборов. Во-вторых, ООН — это беззубый тигр, который ничего не может сделать с продолжающимся конфликтом, прежде всего потому, что Россия имеет право вето в Совете безопасности. В-третьих, Байден и Харрис конечно же могут поддержать план Зеленского, но это будет зависеть от исхода осенних президентских выборов. Если победу одержит бывший президент Трамп, то он, как обещает, может быстро закончить конфликт.