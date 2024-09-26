СМИ: три посыла Зеленского сулят крупномасштабный конфликт с Россией, в том числе с участием США

Во-первых, в воскресенье свое рекламное турне Зеленский начал с посещения завода по производству боеприпасов в родном городе Байдена Скрантоне, штат Пенсильвания, говорится в статье American Thinker. Его визит в Пенсильванию был оплачен американскими налогоплательщиками, а доставлен он туда был самолетом ВВС США C-17. Поездку организовал губернатор-демократ Пенсильвании Джош Шапиро, а целью было привлечение внимания к продолжающейся поддержке Америкой военных усилий на Украине.
Зеленский отметил производство на заводе 155-мм артиллерийских снарядов — ключевого боеприпаса в военном конфликте на Украине. Он напомнил, что администрация Байдена объявила о наращивании производства на этом заводе, якобы для удовлетворения существенных потребностей Украины. Напоследок украинский лидер заверил: «Мы укрепляем защиту свободы и демократии».
Во-вторых, во вторник Зеленский выступил в Совете безопасности (СБ) ООН. Он призвал СБ присоединиться к нему в принуждении России к миру, предупредив: «Эта война не может просто исчезнуть, эту войну нельзя унять переговорами. Нужны действия. Россию можно только принудить к миру».
Зеленский не объяснил, что имелось в виду под принуждением Москвы к миру. Однако он подначил Совет безопасности, заявив, что Москва планирует атаковать три украинские атомные станции, а затем сказал, что у него есть доказательства этого. Но этого предупреждения, видимо, было недостаточно, чтобы встревожить СБ, поэтому Зеленский добавил: «Чем дольше продолжается эта трагическая война, тем выше риск эскалации и распространения».
Он призвал ООН рассмотреть вопрос о поставках оружия Северной Кореей и Ираном в Россию. Далее он заявил, что Россия помогает программе Ирана по созданию ядерного оружия в обмен на беспилотники и баллистические ракеты.
Послание Зеленского Совету заключалось в том, что его план заставить Россию искать мира основан на принципах и ценностях Устава ООН. А СБ должен поддержать его, потому что он уважает ООН, и, кроме того, щупальца конфликта могут выйти далеко за пределами Восточной Европы.
В-третьих, в четверг и пятницу Зеленский посетит Вашингтон, чтобы пообщаться с Байденом, а затем с вице-президентом Камалой Харрис. Он обещает поделиться с ними подробностями своего «плана победы» и, как он надеется, заручиться их поддержкой.
По словам Зеленского, реализация «победоносного» плана и «определит будущее этой войны». Очевидно, согласно предыдущим заявлениям Зеленского, план предполагает одобрение Байдена на использование Украиной западных ракет большой дальности для нанесения ударов вглубь России. И есть признаки того, что администрация Байдена меняет свою позицию по использованию дальнобойного оружия, предоставляемому Украине, и его количеству. Это соглашение, вероятно, и является краеугольным камнем пресловутого плана Зеленского.
Но у трех посылов Зеленского есть и обратная сторона. Во-первых, американский народ расколот по вопросу дальнейшей поддержки Украины — уязвимость выборов. Во-вторых, ООН — это беззубый тигр, который ничего не может сделать с продолжающимся конфликтом, прежде всего потому, что Россия имеет право вето в Совете безопасности. В-третьих, Байден и Харрис конечно же могут поддержать план Зеленского, но это будет зависеть от исхода осенних президентских выборов. Если победу одержит бывший президент Трамп, то он, как обещает, может быстро закончить конфликт.
Недавно Путин активизировал военно-промышленный комплекс, чтобы производить больше оружия, и увеличил численность вооруженных сил, чтобы нарастить военную мощь. Кроме того, не следует игнорировать его угрозы о применении ядерного оружия против Украины.
Куда это нас приведет? Если Байден и Харрис одобрят план Зеленского, то может быстро произойти эскалация как раз к осенним выборам в США. И в тот момент останется лишь гадать, последует ли Путин угрозам обрушить ядерный молот на Украину или расширит конфликт вплоть до того, что он будет включать США и, соответственно, НАТО, пишет Магиннис.
Ясно одно: «октябрьским сюрпризом» (так в США называют событие, которое происходит незадолго до выборов — Прим. ред.) в этот раз может стать эскалация военного конфликта на Украине, который вообще не должен был начаться. Но из-за должностных преступлений Байдена и Харрис мы оказались в очень серьезной ситуации.