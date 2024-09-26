СМИ: Рим, Париж и Вашингтон хотят сделать из «плана победы» Киева «мирный план»

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план завершения конфликта, подробности которого он намерен обсудить с президентом США Джо Байденом, так как в этом плане есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что суть идей Зеленского заключается в том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. Как указывал президент РФ Владимир Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить такие удары, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания.