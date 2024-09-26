По данным ее высокопоставленных дипломатических источников, сейчас в Риме, Париже и Вашингтоне ставится цель превратить «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского в «мирный план», выработав конкретную схему действий по достижению прекращения огня. Этот план должен гарантироваться при любом исходе американских президентских выборов в ноябре.
«Римская установка — меньше говорить о ракетах, танках и “победе” и больше говорить о мире, деэскалации, прежде всего с прицелом на восстановление Украины, учитывая, что соответствующий саммит в 2025 году принимает Италия. Рим заинтересован в направлении инвестиций и заключении контрактов», — говорится в материале Il Messaggero.
Ранее Зеленский сообщил, что у него есть некий план завершения конфликта, подробности которого он намерен обсудить с президентом США Джо Байденом, так как в этом плане есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Позже советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что суть идей Зеленского заключается в том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. Как указывал президент РФ Владимир Путин, Украина без помощи Запада не в состоянии наносить такие удары, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания.
В то же время украинский лидер назвал способом разрешения ситуации «план победы», который основан на предложенной им же «формуле мира». Москва многократно критиковала ее как нереалистичную и указывала на необходимость учета реалий на земле. Кроме того, РФ поддерживала мирный план, предлагаемый Китаем и Бразилией, который в свою очередь Украина сочла «нереалистичным» и подвергла критике как не соответствующий «формуле мира».
Президент России Владимир Путин назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди них — вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.