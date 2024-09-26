Свердловский министр проверил строительство детской поликлиники в Екатеринбурге

«Мы понимаем важность стоящей перед нами задачи и выдерживаем высокий темп работ — этому способствует большой опыт строительства именно медицинских объектов. В этом году наш коллектив завершил строительство взрослой поликлиники в Академическом районе, которая получила высокую оценку как горожан, так и медиков. Мы сделаем все, чтобы детская поликлиника была построена в срок и на столь же высоком уровне», — отметил директор АО «Корпорация “Атомстройкомплекс” Олег Минкин.