Глава Башкирии поблагодарил волонтеров

«Два года активисты этого штаба при местных отделениях партии “Единая Россия” по всему Башкортостану делают многое для семей наших участников СВО. Помогают по хозяйству, решают вопросы с покупками продуктов и лекарств, сидят с пожилыми родственниками, встречают детей из школы. Обращений много, за два года на горячую линию штаба поступило 15 тысяч звонков. При этом у волонтеров есть свои семьи, свои заботы и обязанности, — отметил Радий Хабиров. — Еще одно важнейшее направление работы штаба — помощь самим участникам СВО. Волонтеры собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и сухие армейские души, готовят домашние гостинцы. Искренне всех благодарю».