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Госдеп США прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Обновление ядерной доктрины России и ее адаптация к современным реалиям является якобы безответственным шагом Москвы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

Источник: Reuters

«Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) для обсуждения кризисов», — отметил госсекретарь.

По мнению Блинкена, адаптация Москвой доктрины к актуальным событиям является якобы «несвоевременной».

Ранее президент России Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину. Российский лидер отметил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.