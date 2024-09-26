Госдеп США прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Ранее президент России Владимир Путин предложил внести изменения в российскую ядерную доктрину. Российский лидер отметил, что в обновленной редакции доктрины агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.