Time: в Киеве считают, что после выборов в США ситуация для Украины ухудшится

С начала президентского срока Байдена в 2021 году США выделили Украине более $56,9 млрд военной помощи, в том числе около $56,3 млрд с начала специальной военной операции. На 13 сентября 2024 года Пентагон располагал чуть более $5,9 млрд, которые Конгресс одобрил на вооружения Киеву, вся эта сумма, кроме $100 млн, может исчезнуть в начале следующего финансового года (1 октября 2024 года). Однако Минобороны вправе направить законодателям уведомление, чтобы сохранить эти средства.