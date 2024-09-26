Time: в Киеве считают, что после выборов в США ситуация для Украины ухудшится

По их словам, вне зависимости от результатов президентской гонки «ситуация ухудшится» для Киева. Как уточняется, кандидат от демократов Камала Харрис будет продолжать политику нынешней администрации президента США Джо Байдена, которую Украина рассматривает как «недостаточную и нерешительную». Победа же республиканца Дональда Трампа несет как риски, так и возможности для украинцев, уточнили источники.
Ранее Байден принял решение выделить все предназначенные Украине средства до завершения срока своих полномочий на посту президента США, сумма военной помощи составит почти $8 млрд.
С начала президентского срока Байдена в 2021 году США выделили Украине более $56,9 млрд военной помощи, в том числе около $56,3 млрд с начала специальной военной операции. На 13 сентября 2024 года Пентагон располагал чуть более $5,9 млрд, которые Конгресс одобрил на вооружения Киеву, вся эта сумма, кроме $100 млн, может исчезнуть в начале следующего финансового года (1 октября 2024 года). Однако Минобороны вправе направить законодателям уведомление, чтобы сохранить эти средства.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.