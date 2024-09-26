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Нижегородский мэр Юрий Шалабаев провел экскурсию по администрации для 30 школьников

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, глава города Юрий Шалабаев провел экскурсию для 30 школьников, получивших паспорта в рамках акции «Мы — граждане России!».

Источник: Юрий Шалабаев

Согласно информации, ребята являются отличниками учебы, успешными спортсменами, активистами «Юнармии» и «Движения Первых».

Отмечается, что мэр показал школьникам устройство здания городской администрации и своего кабинета.

«Одним словом, вы лучшие из лучших! Сегодня вы становитесь совсем взрослыми. Желаю вам успехов в дальнейшей учебе, желаю смело следовать своим мечтам. Родителям — большое спасибо за то, что воспитываете настоящих граждан нашей Родины, достойных членов нашего общества».

отметил Юрий Шалабаев

Участники экскурсии рассказали, что больше всего впечатлений они получили от посещения кабинета главы города и общения с ним.

«У меня куча эмоций! Я очень рада, что получила паспорт лично из рук главы города и побывала на экскурсии, увидела картины, на которых изображен наш город. Нижний Новгород был раньше таким маленьким, а теперь вырос до миллионника, это очень интересно», — поделилась ученица школы № 55, активистка «Движения Первых» Карина Ганадьян.

По словам школьников, после получения паспорта и общения с мэром они осознали свою ответственность перед городом и страной.

«Когда тебе исполняется 14, и ты получаешь паспорт, это возлагает на тебя больше ответственности за свои действия», — считает ученица школы № 119 Елена Малофеева.

В частности, целью акции «Мы — граждане России!» является укрепление и развитие общенационального сознания у молодежи. Основными участниками акции являются молодые люди, достигшие 14-летнего возраста.

Также, участниками акции могут быть представители детских, молодежных, патриотических общественных объединений, клубов, образовательных организаций всех видов и типов.

Напомним, что ранее председатель ЗС НО Евгений Люлин вручил паспорта нижегородским участникам «Движения Первых».

на площадке Законодательного Собрания в День государственного флага проходит не первый год.

«У нас сосредоточены огромные ресурсы, природные богатства. Это все достояние наших предков, которые создавали крупнейшую и мощнейшую державу. Это было непросто всегда, и сегодня непросто отстаивать свою независимость, суверенитет, роль в мировой политике. Каждый гражданин Российской Федерации должен понимать и чувствовать свою личную ответственность», — подчеркнул председатель регионального Заксобрания.

образование