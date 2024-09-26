Нижегородский мэр Юрий Шалабаев провел экскурсию по администрации для 30 школьников

Согласно информации, ребята являются отличниками учебы, успешными спортсменами, активистами «Юнармии» и «Движения Первых».
Отмечается, что мэр показал школьникам устройство здания городской администрации и своего кабинета.
«Одним словом, вы лучшие из лучших! Сегодня вы становитесь совсем взрослыми. Желаю вам успехов в дальнейшей учебе, желаю смело следовать своим мечтам. Родителям — большое спасибо за то, что воспитываете настоящих граждан нашей Родины, достойных членов нашего общества».
Участники экскурсии рассказали, что больше всего впечатлений они получили от посещения кабинета главы города и общения с ним.
«У меня куча эмоций! Я очень рада, что получила паспорт лично из рук главы города и побывала на экскурсии, увидела картины, на которых изображен наш город. Нижний Новгород был раньше таким маленьким, а теперь вырос до миллионника, это очень интересно», — поделилась ученица школы № 55, активистка «Движения Первых» Карина Ганадьян.
По словам школьников, после получения паспорта и общения с мэром они осознали свою ответственность перед городом и страной.
«Когда тебе исполняется 14, и ты получаешь паспорт, это возлагает на тебя больше ответственности за свои действия», — считает ученица школы № 119 Елена Малофеева.
В частности, целью акции «Мы — граждане России!» является укрепление и развитие общенационального сознания у молодежи. Основными участниками акции являются молодые люди, достигшие 14-летнего возраста.
Также, участниками акции могут быть представители детских, молодежных, патриотических общественных объединений, клубов, образовательных организаций всех видов и типов.
Напомним, что ранее председатель ЗС НО Евгений Люлин вручил паспорта нижегородским участникам «Движения Первых».
на площадке Законодательного Собрания в День государственного флага проходит не первый год.
«У нас сосредоточены огромные ресурсы, природные богатства. Это все достояние наших предков, которые создавали крупнейшую и мощнейшую державу. Это было непросто всегда, и сегодня непросто отстаивать свою независимость, суверенитет, роль в мировой политике. Каждый гражданин Российской Федерации должен понимать и чувствовать свою личную ответственность», — подчеркнул председатель регионального Заксобрания.