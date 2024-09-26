Нижегородский мэр Юрий Шалабаев провел экскурсию по администрации для 30 школьников

«У меня куча эмоций! Я очень рада, что получила паспорт лично из рук главы города и побывала на экскурсии, увидела картины, на которых изображен наш город. Нижний Новгород был раньше таким маленьким, а теперь вырос до миллионника, это очень интересно», — поделилась ученица школы № 55, активистка «Движения Первых» Карина Ганадьян.