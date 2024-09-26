Лукашенко согласовал директора МТЗ и назначил замглавы Белтелерадиокомпании

Президентом Беларуси Александром Лукашенко 26 сентября согласован ряд назначений в госорганах и на предприятиях, сообщила пресс-служба президента.
Так, на должность зампреда Национальной государственной телерадиокомпании получил назначение Глеб Шульман.
Согласован также ряд назначений на белорусских предприятиях. Например, Минский тракторный завод возглавил Сергей Авраменко, ГПО электроэнергетики «Белэнерго» — Андрей Панченко, белорусское гособъединение по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов «Белвторчермет» — Иван Демидов.
Еще председателем Витебского горисполкома, членом Витебского облисполкома назначен Алексей Героев. А Калинковичский райисполком возглавил Павел Силивончик, Ветковский — Роман Сергун, Лидский — Александр Версоцкий, Свислочский — Андрей Грицкевич, Вороновский — Василий Шлык, Несвижский — Андрей Ратомский, Смолевичский — Николай Парамонов, Климовичский — Виктор Пугач, Могилевский — Дмитрий Мудрогелов, Мстиславский — Юрий Блахин. Также главой администрации Ленинского района Бобруйска стала Марина Згорская.
Сообщается, что Ольга Горлова согласована на должность ректора Витебской госакадемии ветеринарной медицины. И также начальником главного управления информационной политики и общественного развития Администрации президента стал Александр Липницкий.