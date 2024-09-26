Лукашенко согласовал директора МТЗ и назначил замглавы Белтелерадиокомпании

Согласован также ряд назначений на белорусских предприятиях. Например, Минский тракторный завод возглавил Сергей Авраменко, ГПО электроэнергетики «Белэнерго» — Андрей Панченко, белорусское гособъединение по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов «Белвторчермет» — Иван Демидов.