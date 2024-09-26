Власти Великобритании призвали граждан готовиться к обороне

Отмечается, что военный конфликт на Украине показал нестабильность мировой обстановки и «отрезвил», напомнив о всех потенциальных последствиях «излишней самоуверенности». Парламентарии подчеркнули, что необходимо увеличить число бойцов британских Вооруженных сил для обеспечения безопасности в стране, а также решить вопрос с недостатком в их рядах «стойкости и сплоченности».
— На данный момент численность британской армии недостаточна, — следует из текста доклада.
Великобритания намерена на протяжении ста лет поддерживать Украину. С таким заявлением выступил глава МИД королевства Дэвид Лэмми.
В начале сентября стало известно, что Британия направит ВСУ 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки системы противовоздушной обороны. Первую партию должны поставить до конца текущего года, сумма контракта составит 213 миллионов долларов.