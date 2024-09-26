Власти Великобритании призвали граждан готовиться к обороне

Отмечается, что военный конфликт на Украине показал нестабильность мировой обстановки и «отрезвил», напомнив о всех потенциальных последствиях «излишней самоуверенности». Парламентарии подчеркнули, что необходимо увеличить число бойцов британских Вооруженных сил для обеспечения безопасности в стране, а также решить вопрос с недостатком в их рядах «стойкости и сплоченности».