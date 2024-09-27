Владимир Нетёсов: Миллион рублей могут получить тренеры в воронежских селах

Необходимые изменения приняты в Закон Воронежской области «О физической культуре и спорте» на 48 заседании регионального парламента 26 сентября.
Документ был дополнен главой, которая регламентирует организацию единовременной выплаты тренерам-преподавателям (тренерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельскую местность.
На выплату в размере 1 миллион рублей могут рассчитывать тренеры-преподаватели, в возрасте до 55 лет для женщин и до 60 лет для мужчин, имеющие среднее или высшее образование в области физкультуры и спорта, а также выпускники профильных учебных заведений, прибывшие в сельский населенный пункт, поселок, или город с населением до 65 тысяч человек, принятые на должность тренера-преподавателя (тренера) в муниципальную организацию физкультуры и спорта.
Срок действия указанной меры социальной поддержки — с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. Законом также установлено, что право на получение такой выплаты будут иметь граждане, заключившие трудовые договоры с муниципальной организацией физкультуры и спорта не ранее 1 сентября 2024 года.
С целью реализации инициативы, указанной в законе, депутатским корпусом, специалистами минспорта региона, представителями различных федераций и экспертным сообществом была инициирована программа «Земский тренер», которая детально прорабатывалась и дорабатывалась в течение нескольких месяцев.
Как отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, документ был подготовлен в целях исполнения поручений Президента Владимира Путина по разработке комплекса мер, направленных на усиление кадрового потенциала в области физкультуры и спорта.
— Проект «Земский тренер» поможет развитию спорта в сельской местности и малых городах. Специалисты по физкультуре и спорту будут способствовать выполнению глобальных задач по укреплению здоровья, увеличению продолжительности и качества жизни населения региона.
Спикер регионального парламента отметил, что при наличии достаточно развитой спортивной инфраструктуры в регионе наблюдается растущая потребность в квалифицированных специалистах в сельской местности и малых городах для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы с жителями. В качестве мотивации и была разработана региональная программа «Земский тренер», которая должна помочь на первом этапе привлечь в районы области 12 квалифицированных специалистов.
Для предоставления выплаты планируется ежегодно проводить конкурс среди тренеров — преподавателей. Победителям конкурса будет предложено заключить трудовые договоры с муниципальными организациями физической культуры и спорта на срок не менее 5 лет.
Отметим, что средства на реализацию актуальной инициативы будут предусмотрены при планировании закона об областном бюджете на 2025 год и плановый период в установленном порядке.
— Прием заявок на участие в конкурсном отборе и подведение итогов будет проводиться с 1 октября по 1 ноября 2024 года. Но уже сейчас мы наблюдаем повышенный интерес представителей тренерского сообщества: на данный момент предварительно рассмотрено уже 7 заявок. При анализе кандидатур будут учитываться все профессиональные достижения и квалификацию тренеров, а для выпускников профильных вузов — их спортивные и студенческие успехи. Также участники должны будут дать предложения по усовершенствованию программы спортивной подготовки в конкретном спортобъекте. Пилотный проект рассчитан на два года с возможным продлением, — рассказал один из инициаторов разработки закона, председатель Комитета Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту Александр Пешиков.
Для участия в конкурсе необходимо направить письмо с пометкой «Земский тренер» (указав ФИО и контактные данные для обратной связи и получения обязательной для заполнения анкеты) на адрес электронной почты: priemnaya_fk@govvrn.ru.