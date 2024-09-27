Владимир Нетёсов: Миллион рублей могут получить тренеры в воронежских селах

— Прием заявок на участие в конкурсном отборе и подведение итогов будет проводиться с 1 октября по 1 ноября 2024 года. Но уже сейчас мы наблюдаем повышенный интерес представителей тренерского сообщества: на данный момент предварительно рассмотрено уже 7 заявок. При анализе кандидатур будут учитываться все профессиональные достижения и квалификацию тренеров, а для выпускников профильных вузов — их спортивные и студенческие успехи. Также участники должны будут дать предложения по усовершенствованию программы спортивной подготовки в конкретном спортобъекте. Пилотный проект рассчитан на два года с возможным продлением, — рассказал один из инициаторов разработки закона, председатель Комитета Воронежской областной Думы по физической культуре и спорту Александр Пешиков.