В Гагаузии стартовал проект, посвященный памяти героев ВОВ

«В учебных заведениях Гагаузии стартует новый образовательно-исторический проект — выставка “Сила слабых”, посвященная героизму женщин во время Великой Отечественной войны. Выставка “Сила слабых” охватит все учебные заведения автономии, где учащиеся 8−12 классов смогут узнать о ранее неизвестных фактах про освобождение Молдовы и полный разгром немецко-фашистских захватчиков», — написала Гуцул в своем Telegram-канале.
По ее словам, первая такая выставка была открыта в четверг в лицее имени воина-интернационалиста Дмитрия Мавроди в главном административном центре автономии — городе Комрат.
«Пока президент Молдовы Майя Санду и ПДС (правящая партия “Действие и солиидарность” — ред.) насаждают нашим детям историю соседней страны и допускают героизацию фашизма в нашей стране, наша команда в Гагаузии защищает историческую память и наши традиционные ценности», — отметила глава Гагаузии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию. Весной 2023 года на выборах в Гагаузии победила Гуцул, представительница оппозиционной партии «Шор». Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании, инициировали уголовные дела против ее лидеров и провели проверку результатов выборов в регионе.