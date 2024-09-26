Президент Узбекистана обсудил вопросы безопасности с представителями делегации КНР

Стороны рассмотрели вопросы развития и укрепления узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного стратегического партнерства в контексте реализации принятых решений на высшем уровне.
Особое внимание уделено расширению практического взаимодействия и эффективной координации в борьбе с традиционными и новыми вызовами и угрозами безопасности — терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, киберпреступлениями, наркотрафиком и другими.
Состоялся также обмен мнениями по актуальной региональной повестке.