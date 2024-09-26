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Президент Узбекистана обсудил вопросы безопасности с представителями делегации КНР

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиёев 26 сентября принял делегацию КНР. Ее возглавил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь Политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцин.

Источник: Podrobno.uz

Стороны рассмотрели вопросы развития и укрепления узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного стратегического партнерства в контексте реализации принятых решений на высшем уровне.

Особое внимание уделено расширению практического взаимодействия и эффективной координации в борьбе с традиционными и новыми вызовами и угрозами безопасности — терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, киберпреступлениями, наркотрафиком и другими.

Состоялся также обмен мнениями по актуальной региональной повестке.

Шавкат Мирзиеев