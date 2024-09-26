Гагаузия попросила Молдавию освободить партию гумпомощи из России от пошлин

Она пояснила, что в партию входят 12 тысяч тонн груза, в том числе пять тысяч тонн дизельного топлива, минеральные удобрения и зерно для посевов на 120 тысяч гектаров. Гуманитарная помощь предназначена для гагаузских аграриев, понесших в этом году из-за засухи колоссальные убытки в размере около 29 миллионов долларов.