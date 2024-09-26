США передадут Украине боеприпасы JSOW: что о них известно

Дальность удара — до 130 км при сбросе на большой высоте. С малой высоты это расстояние уменьшается до чуть более 20 км. Бомбы существуют в нескольких вариантах, в том числе способны нести кассетные суббоеприпасы. Кроме того, истребители F-16, которые начала получать Украина, также могут запускать JSOW.