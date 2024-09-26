Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессионализм, Отвага и Честь: у МЧС Беларуси теперь есть флаг

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 377 об учреждении флага Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Указ президента также предусматривает утверждение положения о флаге ведомства, где подробно описываются его изображение и параметры.

Флаг спасателей будет представлять собой полотно красного цвета размером один на два метра. Вдоль верха и низа будут идти синие полосы.

Данные полосы будут сопровождаться надписями: «ПРАФЕСІЯНАЛІЗМ» (сверху), «АДВАГА» и «ГОНАР» (внизу).

В центре флага будет помещена эмблема министерства чрезвычайных ситуаций. При этом оборотная часть полотнища будет полностью идентична лицевой.

Лукашенко Александр
МЧС