Профессионализм, Отвага и Честь: у МЧС Беларуси теперь есть флаг

Указ президента также предусматривает утверждение положения о флаге ведомства, где подробно описываются его изображение и параметры.
Флаг спасателей будет представлять собой полотно красного цвета размером один на два метра. Вдоль верха и низа будут идти синие полосы.
Данные полосы будут сопровождаться надписями: «ПРАФЕСІЯНАЛІЗМ» (сверху), «АДВАГА» и «ГОНАР» (внизу).
В центре флага будет помещена эмблема министерства чрезвычайных ситуаций. При этом оборотная часть полотнища будет полностью идентична лицевой.