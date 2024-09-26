Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов

По словам генсека, несмотря на «огромные экзистенциальные риски», которые ядерное оружие представляет для человечества, мир не приблизился к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад. Гутерреш отметил, что есть опасения в связи с возможностью новой гонки вооружений.
«Мы движемся в совершенно неверном направлении», — сказал он на пленарном заседании высокого уровня в целях празднования и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия на полях ГА ООН.
«Я также призываю Российскую Федерацию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие государства, обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру», — добавил генсек.
«Разоружение и нераспространение — это две стороны одной медали. Прогресс в одном подстегивает прогресс в другом», — подытожил Гутерреш.