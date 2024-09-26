Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов

По словам генсека, несмотря на «огромные экзистенциальные риски», которые ядерное оружие представляет для человечества, мир не приблизился к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад. Гутерреш отметил, что есть опасения в связи с возможностью новой гонки вооружений.