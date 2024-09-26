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Гутерреш призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналов

ООН, 26 сен — РИА Новости. РФ и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие страны, также обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Источник: © РИА Новости

По словам генсека, несмотря на «огромные экзистенциальные риски», которые ядерное оружие представляет для человечества, мир не приблизился к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад. Гутерреш отметил, что есть опасения в связи с возможностью новой гонки вооружений.

«Мы движемся в совершенно неверном направлении», — сказал он на пленарном заседании высокого уровня в целях празднования и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия на полях ГА ООН.

«Я также призываю Российскую Федерацию и Соединенные Штаты вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другие государства, обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру», — добавил генсек.

«Разоружение и нераспространение — это две стороны одной медали. Прогресс в одном подстегивает прогресс в другом», — подытожил Гутерреш.

ООН