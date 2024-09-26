Лукашенко одобрил поправки в межправсоглашение Беларуси и Турции о взаимной отмене виз

Согласно проекту международного договора водители и члены экипажей транспортных средств — граждане Беларуси и Турции, выполняющие международные перевозки грузов и пассажиров, освобождаются от визовых требований при въезде, выезде, транзите и временном пребывании на территории государства другой стороны в течение 90 дней в любом из периодов в 180 дней (в настоящее время — до 30 дней, но не более 90 дней в году).