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Лукашенко одобрил поправки в межправсоглашение Беларуси и Турции о взаимной отмене виз

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 376, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Турции о взаимной отмене виз от 29 марта 2013 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно проекту международного договора водители и члены экипажей транспортных средств — граждане Беларуси и Турции, выполняющие международные перевозки грузов и пассажиров, освобождаются от визовых требований при въезде, выезде, транзите и временном пребывании на территории государства другой стороны в течение 90 дней в любом из периодов в 180 дней (в настоящее время — до 30 дней, но не более 90 дней в году).

На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.

Лукашенко Александр
туризм и отдых
экономика