Украина получит от США дальнобойные авиабомбы JSOW: что о них известно

Он предназначен для усиления противовоздушной обороны Украины и включает сотни дополнительных ракет Patriot и AMRAAM, а также передачу Киеву нового мощного оружия — планирующих авиабомб AGM-154 JSOW, которые администрация Байдена назвала «дальнобойными».
В заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома, говорится:
Чтобы усилить возможности Украины по нанесению ударов на большие расстояния, я решил предоставить Украине боеприпас большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW).
Ракеты JSOW: основные характеристики и принцип действия
Как пишет Focus.ua, AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW), которую упомянул Байден, — это крылатая авиационная бомба, разработанная совместно военно-морскими и воздушными силами США в качестве стандартного высокоточного оружия средней дальности. Ее цель — поражение защищенных объектов, находящихся за пределами стандартной противовоздушной обороны. Дальность полета таких бомб составляет около 130 километров. JSOW весит почти 455 килограммов и имеет крылья, которые выдвигаются во время полета.
Разработка JSOW началась в 1995 году компанией Defense Systems & Electronics, которая позже стала частью Raytheon. Первые испытания состоялись в 1997 году, а в 1999 году бомба была принята на вооружение. Помимо США, ее используют вооруженные силы Австралии, Финляндии, Греции, Польши, Сингапура и Турции.
Модели JSOW:
- AGM-154A. Это базовая версия бомбы. Впервые была использована в Ираке во время войны 2003−2011 годов и позже в Афганистане во время операции «Несокрушимая свобода». Авиабомба оснащена 145 суббоеприпасами, которые предназначены для разрушения незащищенных или слабо защищенных объектов, например припаркованных самолетов, грузовиков и бронетранспортеров.
- AGM-154B. Эта версия имеет кассетную боеголовку с шестью суббоеприпасами, каждый из которых способен выпустить четыре снаряда для поиска и уничтожения целей с использованием инфракрасных датчиков. Разработка этой версии завершилась, но ВМС США решили не закупать ее, и производство было приостановлено.
- AGM-154C. Эта версия использует инфракрасное самонаведение и имеет боевую часть весом 225 кг. Она предназначена для поражения точечных целей и была принята на вооружение ВМС США в феврале 2005 года.
Подходят ли JSOW для F-16
Согласно United24Media, бомбы JSOW полностью совместимы с существующими истребителями F-16, которые получила Украина.
Как повлияют ракеты JSOW на ситуацию в зоне СВО
В статье Politico говорится, что новые ракеты, хотя и не имеют той дальности, о которой просил Киев, обеспечат украинским летчикам новое мощное оружие, пока ВСУ на востоке страны медленно сдают свои позиции. Дальность полета JSOW позволит украинским летчикам держаться подальше от линии фронта и российской ПВО.
Business Insider тоже отмечает, что по критерию дальнобойности JSOW уступает некоторым другим дальнобойным боеприпасам, которые уже есть у Украины. Речь идет о крылатых ракетах Storm Shadow Scalp, предоставленных Великобританией и Францией.
Канал Defence Express пишет, что передача JSOW — «странное решение», поскольку военно-воздушные силы Украины не могут осуществлять полеты «на больших высотах из-за угрозы российских систем ПВО и превосходства истребителей противника». Поэтому украинским летчикам приходится летать «как можно ниже и как можно быстрее», что существенно ограничивает дальность авиабомб.
В качестве примера канал приводит запуск авиабомб JDAM-ER, которые были переданы ВСУ ранее. Их удается запускать только на примерно 40 километров. Для AGM-154 JSOW аналогичный запуск с малой высоты даст примерно такую же дальность, а некоторые эксперты даже предполагают, что на малой высоте дальность JSOW не превысит 22 километров в случае строго горизонтального сброса. Но в отличие от комплекта JDAM-ER, который стоит несколько десятков тысяч долларов, стоимость JSOW канал Defence Express оценивает в 250 000 — 500 000 долларов.
Хотя характеристики AGM-154 JSOW могут оправдать ее включение в очередной пакет помощи Украины, это решение кажется несвоевременным. Ведь Украина настоятельно просила AGM-158 JASSM — ракету большой дальности, которая имеет решающее значение для нанесения ударов по российским целям, которые в настоящее время недостижимы.