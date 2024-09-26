Украина получит от США дальнобойные авиабомбы JSOW: что о них известно

В качестве примера канал приводит запуск авиабомб JDAM-ER, которые были переданы ВСУ ранее. Их удается запускать только на примерно 40 километров. Для AGM-154 JSOW аналогичный запуск с малой высоты даст примерно такую ​​же дальность, а некоторые эксперты даже предполагают, что на малой высоте дальность JSOW не превысит 22 километров в случае строго горизонтального сброса. Но в отличие от комплекта JDAM-ER, который стоит несколько десятков тысяч долларов, стоимость JSOW канал Defence Express оценивает в 250 000 — 500 000 долларов.