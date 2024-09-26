Эксперт рассказал, почему Путин внес изменения в ядерную доктрину РФ

Внесение изменений в ядерную доктрину России послужит защитой от возможных атак с применением дальнобойных ракет, которые могут быть предоставлены Украине западными странами. Об этом Инфо24 заявил профессор Академии военных наук и заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Он отметил, что это обновление — ответ на потенциальные угрозы.

Президент России Владимир Путин недавно объявил о внесении изменений в ядерную доктрину , заявив, что нападение неядерного государства, поддерживаемого ядерным, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

Этот вопрос обсуждался на протяжении длительного времени. Велся разговор о необходимости детализировать и дополнить нашу ядерную доктрину. Однако решающим фактором для принятия этого решения стал визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский активно стремится получить разрешение на удары по российским объектам с помощью западного оружия, что подтолкнуло Россию к обновлению своей ядерной политики. По мнению Козюлина, Россия решила принять упреждающие меры.

«Я думаю, что Владимир Путин решил не испытывать судьбу и сделал свой упреждающий ход, который защитит нас от ударов западными дальнобойными ракетами. Наш президент был предельно ясен и откровенен, обозначив, что подобные удары повлекут за собой ответные действия. Я полагаю, что Запад услышал сигнал Путина и теперь задумается, стоит ли подниматься выше по лестнице эскалации», — заявил Козюлин.