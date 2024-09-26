Эксперт рассказал, почему Путин внес изменения в ядерную доктрину РФ

Внесение изменений в ядерную доктрину России послужит защитой от возможных атак с применением дальнобойных ракет, которые могут быть предоставлены Украине западными странами. Об этом Инфо24 заявил профессор Академии военных наук и заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. Он отметил, что это обновление — ответ на потенциальные угрозы.
Президент России Владимир Путин недавно объявил о внесении изменений в ядерную доктрину, заявив, что нападение неядерного государства, поддерживаемого ядерным, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.
По мнению Козюлина, ключевым моментом, повлиявшим на решение изменить ядерную доктрину, стал визит президента Украины Владимира Зеленского в США.
Этот вопрос обсуждался на протяжении длительного времени. Велся разговор о необходимости детализировать и дополнить нашу ядерную доктрину. Однако решающим фактором для принятия этого решения стал визит президента Украины Владимира Зеленского в США.
Эксперт подчеркнул, что Зеленский активно стремится получить разрешение на удары по российским объектам с помощью западного оружия, что подтолкнуло Россию к обновлению своей ядерной политики. По мнению Козюлина, Россия решила принять упреждающие меры.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал изменение ядерной доктрины «четким сигналом» для Запада. Он подчеркнул, что «рациональные политики и эксперты» осознают всю серьезность заявлений Владимира Путина, особенно в условиях нынешней беспрецедентной конфронтации. Песков отметил, что эта конфронтация возникла из-за прямого участия западных стран, включая ядерные державы, в украинском конфликте.
Кроме того, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отметил, что Россия проявляет терпение, несмотря на действия Запада. Однако предупредил, что предел этому терпению существует.