Economist: на Западе и в Киеве должны признать, что Украина проигрывает РФ

«Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, утверждая, что украинская армия может вернуть себе все территории, он отпугнет от себя тех, кто поддерживает Украину, и еще больше разобщит украинское общество», — замечает журнал. Он делает вывод, что вне зависимости от того, кто придет к власти в США в ноябре, единственная надежда для Киева сохранить поддержку США и Европы и объединить украинцев заключается в том, чтобы лидеры Украины и Запада «честно заявили, что означает победа».