Economist: на Западе и в Киеве должны признать, что Украина проигрывает РФ

Издание напоминает, что во время поездки в США президент Украины Владимир Зеленский представил своему американскому коллеге Джо Байдену «план победы». По информации издания, предполагается, что «он содержит новые призывы выделить вооружение и деньги». «На самом деле Украине требуется нечто куда более амбициозное — срочное изменение курса», — говорится в статье.
Журнал сообщает, что Украина несет потери, а за пределами зоны боевых действий «население устало от войны». Минобороны же испытывает проблемы с мобилизацией, не говоря о том, чтобы вернуть территории. «Есть растущий разрыв между полной победой, которую многие украинцы хотят на словах, и их желанием или возможностью бороться за нее», — замечает издание.
The Economist обращает внимание, что усталость от конфликта начинает чувствоваться и на Западе, приводятся в пример результаты недавних выборов в Германии и Франции, а также позиция кандидата в президенты США Дональда Трампа.
«Если Зеленский продолжит игнорировать реальность, утверждая, что украинская армия может вернуть себе все территории, он отпугнет от себя тех, кто поддерживает Украину, и еще больше разобщит украинское общество», — замечает журнал. Он делает вывод, что вне зависимости от того, кто придет к власти в США в ноябре, единственная надежда для Киева сохранить поддержку США и Европы и объединить украинцев заключается в том, чтобы лидеры Украины и Запада «честно заявили, что означает победа».
В связи с этим The Economist призывает Запад нарастить поставки вооружения Киеву и принять страну в НАТО даже в условиях продолжающегося конфликта.