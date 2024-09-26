Эрдоган: вхождение Турции в БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО

«Я считаю, что наше присутствие в БРИКС и АСЕАН изменит арифметику регионов. Это приведет к созданию совершенно иной структуры. БРИКС и АСЕАН — это объединения, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в их работе не означает для нас отказ от НАТО. Мы не думаем, что эти объединения являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире и существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла. Есть лица, которые говорят нам не присоединяться к БРИКС или какой-либо другой организации. Но ведь это те же самые люди, которые годами заставляли нас ждать у дверей Европейского союза. Ориентируясь на них, мы никогда не сможем построить свое будущее», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.