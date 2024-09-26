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Эрдоган: вхождение Турции в БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Присоединение Турции к БРИКС или АСЕАН не означает ее отказ от НАТО и способно поменять баланс в регионах. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам своего пула по возвращении из поездки в Нью-Йорк, где принял участие в Генассамблее ООН.

Источник: Reuters

«Я считаю, что наше присутствие в БРИКС и АСЕАН изменит арифметику регионов. Это приведет к созданию совершенно иной структуры. БРИКС и АСЕАН — это объединения, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества. Участие в их работе не означает для нас отказ от НАТО. Мы не думаем, что эти объединения являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире и существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла. Есть лица, которые говорят нам не присоединяться к БРИКС или какой-либо другой организации. Но ведь это те же самые люди, которые годами заставляли нас ждать у дверей Европейского союза. Ориентируясь на них, мы никогда не сможем построить свое будущее», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер добавил, что его страна «не может игнорировать тот факт, что наряду со связями с континентальной Европой и Америкой у нее есть отношения с Центральной Азией, Россией, Прибалтийским регионом, Дальним Востоком, есть глубокие исторические корни в арабской географии и со странами Персидского залива, тесные отношения с Африкой». «Турция не может разрывать такие связи только из-за того, что является членом НАТО», — подчеркнул Эрдоган.

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