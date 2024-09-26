WSJ: администрацию Байдена не впечатлил «план победы» Зеленского

Администрация президента США Джо Байдена выражает обеспокоенность тем, что план украинского президента Владимира Зеленского по победе над Россией не содержит комплексной стратегии. Он является в значительной степени переформулированной просьбой о более масштабной поставке оружия и снятии ограничений на ракеты большой дальности, как сообщают американские официальные лица в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).
В течение нескольких последних месяцев Зеленский представлял свой план как «основу для разгрома России», и в четверг, 26 сентября, он должен поделиться его деталями с Байденом на встрече в Белом доме. Это будет первое заседание, на котором администрация Байдена сможет ознакомиться с полным содержанием плана. Однако, согласно WSJ и анонимным источникам среди высокопоставленных американских и европейских чиновников, план Зеленского не предлагает «четкого пути к победе Украины». Особенно при учете того, что российские войска медленно, но уверенно продвигаются вперед на фронте.
Собеседники издания утверждают, что «за кулисами» Зеленский делает максималистские предложения, рассчитывая на то, что США и их союзники предоставят Украине все необходимые ресурсы.
«Но текущее состояние украинской структуры обескуражило главных помощников Байдена», — отметили чиновники, которые на протяжении последних недель посещали Киев и были проинформированы о различных аспектах плана. Они ожидали услышать что-то конкретное, что администрация Байдена могла бы поддержать, поскольку до окончания его полномочий оставалось всего четыре месяца.
Представитель Госдепартамента США заявил, что план Зеленского «в целом охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику».
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак описал план как «очень конкретный и понятный», однако ограничился лишь заявлением о том, что «он содержит как военную, так и дипломатическую часть и перспективы дальнейших экономических выгод».
Президент Финляндии Александр Стубб сообщил WSJ, что ключевым аспектом плана Зеленского является «зеленый свет» на использование западного оружия «по усмотрению Киева». Он подчеркнул, что без этого Украина не сможет эффективно реагировать на продолжающиеся российские атаки, что, в свою очередь, сделает ее предложения менее значительными и актуальными.
Визит Зеленского в Вашингтон происходит на фоне критики со стороны республиканцев, которые обвиняют Украину во вмешательстве во внутренние дела США перед предстоящими президентскими выборами. Украинский лидер подвергся нападкам за критику кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Дж. Д. Вэнса, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал уволить посла Украины в США за участие в «очевидно предвыборном мероприятии».
WSJ отмечает, что Киев и Вашингтон, ранее стремившиеся к совместному продвижению в решении конфликта, теперь находятся на «критической развилке», столкнувшись с отсутствием общего видения его дальнейшего развития. Ситуация усложняется также из-за разногласий между США и их союзниками касательно возможности снятия ограничений на удары вооруженных сил Украины по целям в глубине России.
Издание также подчеркивает, что Байден месяцами отказывал Украине в снятии ограничений на ракеты большой дальности, несмотря на призывы британского премьер-министра Кирка Стармера о необходимости уступить Киеву. В администрации Байдена уверены, что ракеты дальнего действия не приведут к «стратегическому перелому», а, наоборот, могут спровоцировать эскалацию со стороны Путина.
Несогласие Байдена вызвало недовольство среди европейских лидеров. На Генеральной Ассамблее ООН некоторые из них открыто выражали свое разочарование. Например, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что конфликт находится на «перепутье», и раскритиковала Запад за то, что он тратит время на обсуждение «красных линий», в то время как Россия продолжает свои наступления.
Нам нужно гарантировать, что Украина сможет выиграть эту войну.
Она выступила за предоставление Киеву дальнобойного оружия «без ограничений» и за вступление Украины в НАТО.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что надавил на своих американских и британских коллег, чтобы они позволили Украине использовать дальнобойное оружие по своему усмотрению, отвергнув идею о возможной эскалации со стороны Путина.
Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, поддержал позицию Байдена.
В своем выступлении в ООН Зеленский выразил тревогу по поводу предстоящих угроз от России, касающихся энергетической инфраструктуры и атомных электростанций Украины. Однако он не стал углубляться в подробности своего мирного плана и воздержался от просьб о предоставлении оружия.
По данным WSJ, в Вашингтоне возникли опасения по поводу плана Зеленского на фоне того, что обстановка в зоне конфликта начинает «оборачиваться в интересах России». Издание подчеркивает, что российские войска приближаются к важному логистическому узлу на востоке Украины — Покровску, а также продолжают продвигаться в других городах, таких как Торецк и Угледар.
Кроме того, Россия систематически атаковала объекты украинской энергетической инфраструктуры, что привело к отключениям электричества и вызывает опасения по поводу возможной новой волны беженцев в Европу предстоящей зимой.
Высокопоставленные официальные лица США продолжают публично утверждать, что Украина может одержать победу над Россией, но всё реже говорят о возвращении всех потерянных территорий, пишет WSJ.