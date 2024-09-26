WSJ: администрацию Байдена не впечатлил «план победы» Зеленского

В течение нескольких последних месяцев Зеленский представлял свой план как «основу для разгрома России», и в четверг, 26 сентября, он должен поделиться его деталями с Байденом на встрече в Белом доме. Это будет первое заседание, на котором администрация Байдена сможет ознакомиться с полным содержанием плана. Однако, согласно WSJ и анонимным источникам среди высокопоставленных американских и европейских чиновников, план Зеленского не предлагает «четкого пути к победе Украины». Особенно при учете того, что российские войска медленно, но уверенно продвигаются вперед на фронте.