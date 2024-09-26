В Германии заявили о необходимости восстановления «Северных потоков»

Ранее в этот день посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что версия с подрывом «Северных потоков» украинскими водолазами является скорее развлечением, чем правдой. Он подчеркнул: российская сторона не получила от немецких властей никакой информации о расследовании, несмотря на то что оно идет уже более двух лет.