В Германии заявили о необходимости восстановления «Северных потоков»

Он отметил, что в этот день исполнилось два года с момента подрыва «Северных потоков». По его словам, это событие «перерезало артерию немецкой промышленности».
Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных. «Северные потоки» надо отремонтировать, запустить и обезопасить!
Ранее в этот день посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что версия с подрывом «Северных потоков» украинскими водолазами является скорее развлечением, чем правдой. Он подчеркнул: российская сторона не получила от немецких властей никакой информации о расследовании, несмотря на то что оно идет уже более двух лет.
До этого, 25 сентября, официальный представитель немецкого кабинета Штеффен Хебенштрайт сообщил, что в ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выдано несколько ордеров на арест.
Тогда же ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков рассказал «Известиям», что остановка поставок газа по СП негативно повлияла на экономику Европы.
Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.