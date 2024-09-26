Time узнал причину отмены встречи Трампа и Зеленского

Как пишет журнал, экс-президент США на прошлой неделе заявил, что «вероятно» встретится с главой киевского режима во время его визита в США. По словам двух чиновников, близких к Зеленскому, их команды даже обсуждали идею встречи в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Но украинская сторона отложила эту возможность, поскольку это могло быть расценено как поддержка кампании республиканцев.