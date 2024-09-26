Time узнал причину отмены встречи Трампа и Зеленского

Как пишет журнал, экс-президент США на прошлой неделе заявил, что «вероятно» встретится с главой киевского режима во время его визита в США. По словам двух чиновников, близких к Зеленскому, их команды даже обсуждали идею встречи в поместье Трампа в Мар-а-Лаго. Но украинская сторона отложила эту возможность, поскольку это могло быть расценено как поддержка кампании республиканцев.
25 сентября глава киевского режима посетил оружейный завод в Скрантоне, штат Пенсильвания, городе, где родился и вырос президент США Джо Байден. Осматривая объект вместе с губернатором штата от Демократической партии Джошем Шапиро, Зеленский выразил благодарность всем американским рабочим, которые помогают производить оружие для Украины.
Характер данного визита расстроил Трампа и его союзников, и их переговоры о возможной встрече с Зеленским сорвались.
«Похоже, он обиделся», — приводятся слова о Трампе одного из украинских чиновников.
Накануне стало известно, что конгресс США начал расследование визита Зеленского на оружейный завод Пенсильвании. Комитет по надзору нижней палаты конгресса запрашивает в ходе расследования документы Белого дома, чтобы выяснить, использовались ли государственные средства для вмешательства украинского лидера в выборы. Позднее республиканцы в палате представителей потребовали провести расследование, чтобы определить, не был ли визит Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании в начале этой недели направлен на поддержку вице-президента Камалы Харрис перед ноябрьскими выборами.
23 сентября, Трамп во время своего выступления на митинге в Индиане заявил, что Зеленский «очень хочет» увидеть победу демократов. Республиканец добавил, что в случае своей победы он в первую очередь призовет Россию и Украину к переговорам. В этих переговорах также должны будут участвовать и представители Евросоюза, уточнил политик.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.