Что пишут зарубежные СМИ о новой ядерной доктрине России
Путин предложил изменения в ядерной доктрине России, включая расширение условий для применения ядерного оружия. Иностранные СМИ отмечают, что новая доктрина служит предупреждением Западу, снижая порог для применения ядерного оружия и указывая на потенциальные последствия поддержки Украины.
Украина получит от США дальнобойные авиабомбы JSOW: что о них известно
26 сентября президент США Джо Байден объявил о пакете помощи Украине на 7,9 млрд долларов, включая боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW). Эти крылатые бомбы предназначены для поражения защищенных объектов на расстоянии до 130 километров.
WSJ: администрацию Байдена не впечатлил «план победы» Зеленского
Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план украинского президента Владимира Зеленского для победы над Россией не имеет комплексной стратегии и в основном представляет собой переформулированную просьбу о большей поставке оружия и снятии ограничений на ракеты большой дальности.
Businessweek спрогнозировал конец «времен дешевых бургеров»
В США на протяжении четырех лет сокращается поголовье крупного рогатого скота, что приводит к росту цен на говядину. Средняя цена бургера в ресторанах быстрого питания достигла $8,41, что на 16% больше, чем пять лет назад. Бургеры в США стали настолько дорогими, что потребители с низким доходом стали реже ходить в McDonald’s.
Economist: на Западе и в Киеве должны признать, что Украина проигрывает РФ
Обозреватели The Economist считают, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией. Во время визита в США президент Зеленский представил «план победы», но, по мнению издания, стране нужно срочное изменение курса. Украина сталкивается с потерями, а население устало от войны.