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Последние зарубежные новости за 26 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

Ключевые зарубежные новости за 26 сентября 2024 года из мировых СМИ. Обзор главных иностранных событий в областях политики, экономики и культуры, которые произошли за границей сегодня, в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Что пишут зарубежные СМИ о новой ядерной доктрине России

Источник: РИА "Новости"

Путин предложил изменения в ядерной доктрине России, включая расширение условий для применения ядерного оружия. Иностранные СМИ отмечают, что новая доктрина служит предупреждением Западу, снижая порог для применения ядерного оружия и указывая на потенциальные последствия поддержки Украины.

Украина получит от США дальнобойные авиабомбы JSOW: что о них известно

Источник: U.S. Navy

26 сентября президент США Джо Байден объявил о пакете помощи Украине на 7,9 млрд долларов, включая боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW). Эти крылатые бомбы предназначены для поражения защищенных объектов на расстоянии до 130 километров.

WSJ: администрацию Байдена не впечатлил «план победы» Зеленского

Источник: AP 2023

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план украинского президента Владимира Зеленского для победы над Россией не имеет комплексной стратегии и в основном представляет собой переформулированную просьбу о большей поставке оружия и снятии ограничений на ракеты большой дальности.

Businessweek спрогнозировал конец «времен дешевых бургеров»

Источник: РИА "Новости"

В США на протяжении четырех лет сокращается поголовье крупного рогатого скота, что приводит к росту цен на говядину. Средняя цена бургера в ресторанах быстрого питания достигла $8,41, что на 16% больше, чем пять лет назад. Бургеры в США стали настолько дорогими, что потребители с низким доходом стали реже ходить в McDonald’s.

Economist: на Западе и в Киеве должны признать, что Украина проигрывает РФ

Источник: AP 2023

Обозреватели The Economist считают, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией. Во время визита в США президент Зеленский представил «план победы», но, по мнению издания, стране нужно срочное изменение курса. Украина сталкивается с потерями, а население устало от войны.

Путин Владимир
Байден Джо