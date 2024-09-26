Последние зарубежные новости за 26 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

В США на протяжении четырех лет сокращается поголовье крупного рогатого скота, что приводит к росту цен на говядину. Средняя цена бургера в ресторанах быстрого питания достигла $8,41, что на 16% больше, чем пять лет назад. Бургеры в США стали настолько дорогими, что потребители с низким доходом стали реже ходить в McDonald’s.