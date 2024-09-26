Глава МО ФРГ Писториус: обновление ядерной доктрины РФ не повлияет на НАТО

«Соединенные Штаты вышли из многих договоров по разоружению за последние десять лет. Сейчас полностью новая среда в том, что касается вооружения. Я бы это сравнила это с переходом от мечей в средние века к применению пороха и артиллерии… В этих условиях нужна новая доктрина, новые механизмы», — отметила Кнайсль в беседе с РИА Новости.