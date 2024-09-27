Что изменится в Беларуси с 1 октября 2024 года: вырастут пенсии, ИП и самозанятые начнут работать по новым правилам, уменьшится пособие на погребение

Осень стремительно набирает обороты, пусть этого, из-за по-летнему солнечного и теплого сентября многие не сильно замечали.
Так или иначе, но уже очень скоро начнется второй месяц осени, не за горами уже даже и ее зенит. Ну, а октябрь 2024 года принесет белорусам немало новшеств и изменений, в том числе тех, которые напрямую влияют на толщину кошельков многих. Впрочем, обо всем по порядку — собрали самые-самые важные изменения октября 2024 года в Беларуси и рассказываем о них в деталях и подробностях.
Повышение пенсии в Беларуси в октябре 2024
Приятная новость для белорусских пенсионеров (а их в республике около 2,3 миллиона человек): уже с 1 октября в Беларуси увеличивается размер трудовых пенсий. Соответствующий указ в сентябре подписал, как мы сообщали, президент Беларуси Александр Лукашенко, пенсии увеличиваются на 5%. Индексация затронет пенсии по возрасту, за выслугу лет, по случаю потери кормильца и по инвалидности. Надо сказать, что это уже второе повышение пенсий в республике в 2024 году, в предыдущий раз это случилось зимой, в феврале.
Как сообщили в Министерстве труда, размер средней пенсии в Беларуси с 1 октября 2024 достигнет отметки в 852 рубля. Речь идет именно о средней величине пенсионных выплат, а размер пенсии конкретного гражданина даже после ее октябрьского увеличения будет зависеть от ряда факторов — от стажа, величины заработка, который учитывался при исчислении пенсии. Само собой, значительную роль играют и установленные доплаты. Так или иначе, но если сравнить пенсии октября 2024 года и октября 2023, то можно констатировать: средняя пенсия за год увеличилась на 115 белорусских рублей.
Списки видов деятельности для индивидуальных предпринимателей
Уже с 1 октября 2024 года в Беларуси актуализируются и начинают действовать определенные правительством республики списки видов деятельности для индивидуальных предпринимателей. В сам список попали почти 130 видов экономической деятельности по 16 секциям. Общегосударственного классификатора и 9 лицензируемым видам деятельности (тут рассказываем про это в деталях и подробностях). Есть нюанс: для тех индивидуальных предпринимателей, виды деятельности которых не попали в перечни, предусмотрен переходный период. Такие ИП могут продолжать работать до 31 декабря 2025 года, а после этой даты нужно будет образовывать юридическое лицо.
Для тех ИП, которые занимаются определенными Совмином видами деятельности, фактически ничего не изменится, но им нужно помнить, что максимальные размер их выручки ограничен пределом в 500 тысяч белорусских рублей. Еще момент: с 1 октября 2024 года зарегистрировать ИП по видам деятельности, которые попали в перечень правительства, будет, понятное дело, уже невозможно.
Есть новшества и для такой категории как самозанятые. С 1 октября 2024 года также начнет действовать новый, состоящий из 87 позиций, перечень видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве самостоятельной профессиональной деятельности. К слову, Дед Мороз, Снегурочка, ведущие свадеб — все они с октября работать как самозанятые уже больше не смогут, должны оформить ИП. Ну, а самозанятым нужно будет определиться с формой налогообложения: платить либо единый налог или налог на профессиональный доход (тут про это и не только).
Ремесленники Беларуси будут платить в ФСЗН ежемесячный взнос
Ремесленники Беларуси будут обязаны платить в ФСЗН ежемесячный взнос, оставит он, как мы писали ранее, 181 рубль 54 копейки. Отметим, что с 1 октября 2024 года также начинает действовать обновленный список тех занятий, которые будут относиться к практике ремесленников (тут про это). Каждый месяц ремесленники должны будут в обязательном порядке, чего не было ранее, перечислять в Фонд соцзащиты 181,54 BYN (тут рассказываем, почему и как определили именно эту сумму).
Осенние каникулы в школах Беларуси в 2024
Казалось бы, только недавно в школах Беларуси отзвучал первый звонок, а уже совсем не за горами осенние каникулы — школьники, что называется, могут уже начинать готовиться. Первая четверть заканчивается 26 октября, вторая стартует с 4 ноября, в этом промежутке — осенние каникулы, которые продлятся 8 дней. Забегая чуть вперед, скажем, что зимние каникулы будут куда более продолжительными: отдыхать в новогодние и рождественские праздники белорусские школьники будут сразу 14 дней: с 25 декабря 2024 года по 7 января 2025 года.
ЕРИП, новые правила, что изменится с 1 октября 2024
С 1 октября 2024 года ЕРИП изменяет условия доступа в личные кабинеты плательщиков. Что меняется? Вместо согласия на обработку персональных данных, ранее предоставляемого гражданами на срок 5 лет, они будут заключать договор, на основании которого и будет предоставляться доступ. Срок действия договора — три года (тут про все это в нюансах и деталях).
Пособие на погребение в октябре 2024
С 1 октября 2024 года в Беларуси уменьшится размер пособия на погребения. По действующим нормативам, величина пособия в республике пересматривается ежемесячно, она зависит она от показателя средней зарплаты в Беларуси за позапрошлый месяц, если считать от даты смерти. С 1 октября 2024 года размер пособия на погребение составит 2341,2 рубля, поскольку именно столько составила средняя зарплата в Беларуси в августе 2024.
Проще станет добраться в Россию самолетами, а секонд-хенды в Беларуси ждут непростые времена
К слову, это еще не все новости, которые ждут белорусов в октябре: «Белавиа» переходит на зимний график полетов, в результате самолеты по некоторым направлениям станут летать чаще, в том числе и их аэропортов областных центров Беларуси (тут про это). В октябре должны заработать санкции Евросоюза в отношении вещей секонд-хенд, ввоз в Беларусь данной категории товаров будет запрещен (глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина сказала о перспективах).
Ране мы писали о том, что уже с 1 октября 2024 года в Беларусь после существенного похолодания может вернуться самая настоящая теплая погода — до плюс 25 (тут про это).