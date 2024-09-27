Что изменится в Беларуси с 1 октября 2024 года: вырастут пенсии, ИП и самозанятые начнут работать по новым правилам, уменьшится пособие на погребение

Так или иначе, но уже очень скоро начнется второй месяц осени, не за горами уже даже и ее зенит. Ну, а октябрь 2024 года принесет белорусам немало новшеств и изменений, в том числе тех, которые напрямую влияют на толщину кошельков многих. Впрочем, обо всем по порядку — собрали самые-самые важные изменения октября 2024 года в Беларуси и рассказываем о них в деталях и подробностях.