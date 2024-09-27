Вице-спикер парламента Узбекистана попросил МИД РФ не вмешиваться в дела республики

«Притеснение русского языка связано с тем, что вымывается поколение, которое знало русский язык. Недостаточно возможностей его изучать, поэтому мы строим школы. Сегодня в Государственной думе ратифицировали внесенный правительством документ о создании центра для одаренных детей в Таджикистане. Строим и построили уже в Таджикистане, в Киргизии, будем строить в Узбекистане и так далее — в тех странах, которые хотят сохранять русский язык. К сожалению, не все хотят. Например, Украина не хочет», — посетовал он.