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Боливия выразила заинтересованность во вступлении в БРИКС

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боливия заинтересована в БРИКС, заявила журналистам глава боливийского МИД Селинда Соса на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Мы заинтересованы в БРИКС, потому что мы считаем это альтернативой для новой организации мира. Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться», — сказала глава внешнеполитического ведомства Боливии.

«У Боливии сегодня есть очень важная роль. У нас много природных запасов лития. Мы считаем, что эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии. Боливия очень ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку. И объединения очень важны для нас, чтобы достичь прогресса», — добавила глава МИД Боливии Селинда Соса.

БРИКС