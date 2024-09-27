Боливия выразила заинтересованность во вступлении в БРИКС

«У Боливии сегодня есть очень важная роль. У нас много природных запасов лития. Мы считаем, что эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии. Боливия очень ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку. И объединения очень важны для нас, чтобы достичь прогресса», — добавила глава МИД Боливии Селинда Соса.