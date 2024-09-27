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Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о «Северных потоках»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва в свете диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет добиваться от Дании разъяснений, почему та не выполняет обязательства по борьбе с терроризмом в рамках международных конвенций, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Источник: The Danish Armored Forces

«Россия будет добиваться от датской стороны разъяснений причин невыполнения обязательств в рамках международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и о борьбе с финансированием терроризма 1999 года», — написал посол в статье для датской газеты Politiken, текст которой опубликовала дипмиссия.

Как напомнил посол, Копенгаген не стал классифицировать подрыв «Северных потоков» как террористическое нападение, что соответствовало бы положениям Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, участниками которой являются Россия и Дания.

«Этот юридически обязывающий договор также предусматривает, что его участники оказывают друг другу максимальную помощь в расследовании. Однако подключение к нему России — наиболее пострадавшей стороны — в планы Копенгагена не входило», — добавил дипломат.

Данию, отметил Барбин, устраивает безрезультатность расследования диверсий на газопроводах, власти стрнаны хотят побыстрее забыть о подрыве общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Власти в Копенгагене, указал также посол, не продолжают расследование диверсий, поскольку опасаются неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Украине.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.