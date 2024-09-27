Россия потребует от Дании разъяснений по следствию о «Северных потоках»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Москва в свете диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет добиваться от Дании разъяснений, почему та не выполняет обязательства по борьбе с терроризмом в рамках международных конвенций, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.