В Белом доме допустили уступки со стороны Киева для урегулирования конфликта

Ранее Джон Кирби назвал «план победы» Владимира Зеленского набором инициатив, который США и Украине необходимо глубже изучить в следующие недели. До этого политик представил в ходе визита в Штаты «план победы», который состоит из четырех основных пунктов. В него входят требования гарантий безопасности, вступление в НАТО и продолжение операции Вооруженных сил Украины в Курской области.