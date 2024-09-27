Глава Минобороны Британии не стал отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь России

Министр обороны Великобритании Джон Хили провел переговоры с коллегами из США и Австралии Ллойдом Остином и Ричардом Марлесом. Они обсудили поддержку Украины. Хили отказался отвечать на вопрос, готов ли Лондон снять запрет на нанесение ударов британскими ракетами вглубь России без поддержки со стороны Вашингтона.