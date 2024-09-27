Глава Минобороны Британии не стал отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь России

«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин», — сказал глава британского Минобороны на совместной пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
Украина хочет добиться разрешения на применение американских ракет ATACMS (предельная дальность — около 300 км) и британо-французских Storm Shadow/SCALP (свыше 560 км). Президент США Джо Байден пока не одобрил это. The Times писала, что Вашингтон и Лондон могут тайно разрешить ВСУ наносить удары вглубь России.