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Глава Минобороны Британии не стал отвечать на вопрос об ударах ВСУ вглубь России

Министр обороны Великобритании Джон Хили провел переговоры с коллегами из США и Австралии Ллойдом Остином и Ричардом Марлесом. Они обсудили поддержку Украины. Хили отказался отвечать на вопрос, готов ли Лондон снять запрет на нанесение ударов британскими ракетами вглубь России без поддержки со стороны Вашингтона.

Источник: AP 2023

«Только один человек действительно получит выгоду от публичных обсуждений конкретных возможностей, и это президент Путин», — сказал глава британского Минобороны на совместной пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Украина хочет добиться разрешения на применение американских ракет ATACMS (предельная дальность — около 300 км) и британо-французских Storm Shadow/SCALP (свыше 560 км). Президент США Джо Байден пока не одобрил это. The Times писала, что Вашингтон и Лондон могут тайно разрешить ВСУ наносить удары вглубь России.