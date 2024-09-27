Антонов сравнил визит Зеленского в США с голливудским шоу

«Визит Зеленского в США обставлен местными властями как заправское голливудское шоу. Бывшему актеру дали выступить с трибуны всемирной организации, затем провели по высоким вашингтонским кабинетам, — заявил дипломат, слова которого в четверг приводятся в Telegram-канале посольства РФ в США. — Представители администрации повторяли снова и снова, что “Украина должна победить”. Посулили террористическому режиму миллиарды из кармана американского налогоплательщика, а также рекордные объемы оружия и боеприпасов. Заодно анонсировали новые санкции против россиян».