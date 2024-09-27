В Пермском крае простятся с Владимиром Белкиным, погибшим на СВО

Прощание с Владимиром Белкиным, погибшим на СВО при исполнении служебного долга, состоится в Березниках Пермского края 27 сентября, рассказали в местной администрации.
На спецоперации Владимир служил в звании рядового. О том, в каких войсках он воевал, а также где и при каких обстоятельствах погиб, власти города не сообщают.
Жители Березников оставляют многочисленные соболезнования под сообщением о гибели Владимира.
«Царствие небесное, дорогой, любимый брат. Светлая тебе память, наш герой. Мы тебя очень любим, гордимся тобой. Наш герой, ты всегда будешь в наших сердцах», — написала сестра погибшего в комментариях к посту.
Прощание с бойцом состоится 27 сентября в Культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50 в Березниках. Начало гражданской панихиды запланировано на 10:00.
«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича», — говорится в сообщении местных властей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о гибели на спецоперации двоих рядовых из Верещагино Родиона Коноваленко и Евгения Щипицына.