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В Пермском крае простятся с Владимиром Белкиным, погибшим на СВО

Он служил в звании рядового.

Источник: Соцсети

Прощание с Владимиром Белкиным, погибшим на СВО при исполнении служебного долга, состоится в Березниках Пермского края 27 сентября, рассказали в местной администрации.

На спецоперации Владимир служил в звании рядового. О том, в каких войсках он воевал, а также где и при каких обстоятельствах погиб, власти города не сообщают.

Жители Березников оставляют многочисленные соболезнования под сообщением о гибели Владимира.

«Царствие небесное, дорогой, любимый брат. Светлая тебе память, наш герой. Мы тебя очень любим, гордимся тобой. Наш герой, ты всегда будешь в наших сердцах», — написала сестра погибшего в комментариях к посту.

Прощание с бойцом состоится 27 сентября в Культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50 в Березниках. Начало гражданской панихиды запланировано на 10:00.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича», — говорится в сообщении местных властей.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о гибели на спецоперации двоих рядовых из Верещагино Родиона Коноваленко и Евгения Щипицына.