Нового спикера Закдумы региона выбрали в Хабаровском крае

В стенах регионального парламента состоялось первое заседание Законодательной думы VIII созыва. На нем был избран руководящий состав парламента. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Главным вопросом повестки стало избрание нового председателя. По итогам голосования спикером стал Николай Шевцов, представляющий партию «Единая Россия». До своего избрания в думу он занимал пост главного федерального инспектора по Хабаровскому краю. За нового спикера проголосовал весь новый состав парламента.
В приветственном слове к депутатам новый спикер отметил, что основной акцент в работе необходимо сделать на поддержке государственной политики, проводимой президентом Российской Федерации и губернатором края.
«Ключевая задача депутатов — сделать Хабаровский край центром развития Востока России. Для этого есть все необходимые условия», — подчеркнул Николай Шевцов.