Нового спикера Закдумы региона выбрали в Хабаровском крае

Главным вопросом повестки стало избрание нового председателя. По итогам голосования спикером стал Николай Шевцов, представляющий партию «Единая Россия». До своего избрания в думу он занимал пост главного федерального инспектора по Хабаровскому краю. За нового спикера проголосовал весь новый состав парламента.