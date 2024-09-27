Лавров призвал ООН не втягиваться в «псевдомирные» инициативы по Украине

В середине июня президент Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и начала мирных переговоров с Украиной: вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в том числе с территорий, которые сейчас контролирует Киев; официальный отказ Украины от планов вступления в НАТО; закрепление в международных договорах статуса Крыма, Севастополя и новых регионов как российских; снятие западных санкций. Украинский лидер Владимир Зеленский тогда назвал это ультиматумом.