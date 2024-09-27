NYT: разведка США предостерегла от разрешения для Украины бить вглубь России

Те в США, кто поддерживают использование украинцами ракет для ударов по России на расстояние более 300 км, говорят, что это позволит ВСУ бить по более удаленным базам и складам боеприпасов. Они считают, что это затруднит снабжение ВС РФ на линии фронта внутри Украины и потенциально поможет остановить российское наступление. Они говорят, что это также продемонстрирует сильную поддержку Запада Украине в момент неопределенности относительно ее перспектив на поле боя.