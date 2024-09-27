Студент колледжа из Тулуна получил 13 лет колонии по делу о госизмене

20-й Восточный окружной военный суд огласил приговор 20-летнему жителю Тулуна, которого признали виновным в государственной измене, склонении другого лица к террористической деятельности и приготовлении к участию в деятельности террористической организации, запрещённой на территории РФ. Приговор вступил в законную силу.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области, студент одной из организации среднего профессионального образования из Тулуна установил связь с представителем террористической организации, высказывал намерения о вступлении в неё, раздавал информационные листовки в поддержку их деятельности. Также он попытался привлечь к этой работе своего знакомого.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы, причём, первые 3 года он будет отбывать наказание в тюрьме, а следующие 10 — в колонии строгого режима. Также ему назначили ограничение свободы на 1 год.