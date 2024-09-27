Студент колледжа из Тулуна получил 13 лет колонии по делу о госизмене

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области, студент одной из организации среднего профессионального образования из Тулуна установил связь с представителем террористической организации, высказывал намерения о вступлении в неё, раздавал информационные листовки в поддержку их деятельности. Также он попытался привлечь к этой работе своего знакомого.