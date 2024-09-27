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В Омской области проводили в последний путь героя СВО

Дмитрию Наполову было 24 года.

Источник: Freepik

Информация о гибели на полях СВО жителя села Золотая Нива Дмитрия Наполова появилась в официальном паблике Оконешниковского района в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении говорится, что Дмитрию Наполову было 24 года. На СВО он ушел добровольцем осенью 2022 года, выполнял обязанности старшего стрелка десантно-штурмового отделения.

Дмитрий Наполов погиб 13 сентября 2024 года, выполняя воинский долг на полях специальной военной операции. В последний путь его проводили в родном селе с воинскими почестями. Администрация района выразила глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия.

Ранее мы писали о том, что на СВО погиб священник из Омска.