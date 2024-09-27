В Омской области проводили в последний путь героя СВО

Информация о гибели на полях СВО жителя села Золотая Нива Дмитрия Наполова появилась в официальном паблике Оконешниковского района в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении говорится, что Дмитрию Наполову было 24 года. На СВО он ушел добровольцем осенью 2022 года, выполнял обязанности старшего стрелка десантно-штурмового отделения.