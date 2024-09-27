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Министр юстиции с рабочим визитом посетил Мангистаускую область

Министр юстиции в рамках рабочего визита в Мангистаускую область встретился с сотрудниками Департамента юстиции Мангистауской области, передает ИА El.kz со ссылкой на Минюст.

Источник: МЮ РК

В ходе встречи, министр юстиции ознакомился с материально-технической базой и был проинформирован о проделанной работе Департамента.

По итогам визита Азамат Ескараев дал ряд поручений, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и оказываемой юридической помощи, и уделил особое внимание проведению праворазъяснительной работы среди населении по вопросом продвижения географических указаний.

В рамках рабочего визита министр юстиции также посетил Институт судебных экспертиз Мангистауской области, где ознакомился с его деятельностью и дал ряд поручении по повышению качества оказываемых экспертиз.