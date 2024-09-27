Стало известно, чем займется новое министерство в правительстве Омской области

Об этом сообщил зампредседателя правительства Омской области, глава регионального Министерства цифрового развития и связи Денис Цуканов.
Чем займется новое министерство, объяснила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
«На данный момент рассматривается проект создания структуры, которая будет заниматься сопровождением национальных проектов и взаимодействием с высшей школой. Как только будут подробности, обязательно поделимся», — приводит комментарий Мины Ахвердиевой «Омск-информ».
Уточняется, что сроки создания нового министерства пока не обозначены.