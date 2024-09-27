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Стало известно, чем займется новое министерство в правительстве Омской области

В правительстве Омской области планируют создать министерство науки и высшей школы.

Источник: Reuters

Об этом сообщил зампредседателя правительства Омской области, глава регионального Министерства цифрового развития и связи Денис Цуканов.

Чем займется новое министерство, объяснила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.

«На данный момент рассматривается проект создания структуры, которая будет заниматься сопровождением национальных проектов и взаимодействием с высшей школой. Как только будут подробности, обязательно поделимся», — приводит комментарий Мины Ахвердиевой «Омск-информ».

Уточняется, что сроки создания нового министерства пока не обозначены.