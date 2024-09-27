В Сомали сообщили о большом ущербе стране от украинского конфликта

«Очень-очень влияет — продовольственные цены, гуманитарная помощь, которая всегда приходит от других стран… по многим направлениям», — сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая влияние украинского конфликта на Сомали.