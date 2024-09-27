В Сомали сообщили о большом ущербе стране от украинского конфликта

«Очень-очень влияет — продовольственные цены, гуманитарная помощь, которая всегда приходит от других стран… по многим направлениям», — сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая влияние украинского конфликта на Сомали.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.