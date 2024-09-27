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В Сомали сообщили о большом ущербе стране от украинского конфликта

ООН, 27 сен — РИА Новости. Сомали очень сильно пострадало от конфликта на Украине из-за роста цен на продовольствие, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Ахмед Муаллим Фики.

Источник: AP 2023

«Очень-очень влияет — продовольственные цены, гуманитарная помощь, которая всегда приходит от других стран… по многим направлениям», — сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая влияние украинского конфликта на Сомали.

Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

ООН