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Сийярто назвал Беларусь надежным транзитером нефти из России

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Беларусь всегда была надежным партнером для транзита нефти из РФ в Венгрию, в отличие от Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Источник: Sputnik.by

Сийярто встретился с белорусским коллегой Максимом Рыженковым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Беларусь всегда была надежной страной-партнером, всегда была надежным транзитным партнером, поэтому с поставками нефти через Беларусь никогда не возникало проблем», — заявил Сийярто в эфире телеканала М1.

Венгерский министр напомнил, что не так давно украинские власти перекрыли транзит нефти компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба». Таким образом они поставили под угрозу энергоснабжение двух стран — Венгрии и Словакии. Ситуацию удалось разрешить только «благодаря слаженным действиям венгерского правительства и компании MOL, а также гибкости российской стороны».

Сийярто проинформировал, что объем поставленной по «Дружбе» нефти из России в Венгрию в текущем году недавно превысил три миллиона тонн.

Белорусский опыт

Глава МИД Венгрии сообщил, что в последнее время в страну приезжает все больше специалистов для строительства АЭС из Беларуси, где недавно было завершено возведение блока по той же технологии «Росатома», что применяется и для расширения венгерской АЭС «Пакш».

Сийярто считает, что благодаря опыту белорусских специалистов «можно ожидать значительного ускорения» реализации проекта и заливки первого бетона до конца 2024 года.

нефть
экономика