Рустам Минниханов обратится с ежегодным посланием к Госсовету РТ

Так, депутаты обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в законы о налоге на имущество организаций, о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, о местном самоуправлении, о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и госвласти в области градостроительной деятельности, об информационных системах и информатизации и в Кодекс РТ о муниципальной службе.