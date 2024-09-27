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Послу Узбекистана в Москве сделано представление от российского МИД

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министерство иностранных дел России сделало представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову после избиения ученика в школе Ташкента из-за разногласий на почве русского языка, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Реакция российского МИД последовала после того, как вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале призыв к МИД России «заниматься своими делами» в связи с делом учительницы, избившей школьника за его просьбу перевести преподаваемый на уроке материал на русский язык.

Справка. Представление является приемом дипломатической практики, направленным на соблюдение общегражданского и дипломатического этикета.

Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила разъяснения у Узбекистана после избиения школьника. Она добавила, что Узбекистану направлена просьба дать оценку этому инциденту и в случае обоснованности принять меры к виновнице жестокого обращения с несовершеннолетним.