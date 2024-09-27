Послу Узбекистана в Москве сделано представление от российского МИД

Реакция российского МИД последовала после того, как вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале призыв к МИД России «заниматься своими делами» в связи с делом учительницы, избившей школьника за его просьбу перевести преподаваемый на уроке материал на русский язык.
Справка. Представление является приемом дипломатической практики, направленным на соблюдение общегражданского и дипломатического этикета.
Напомним, что официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила разъяснения у Узбекистана после избиения школьника. Она добавила, что Узбекистану направлена просьба дать оценку этому инциденту и в случае обоснованности принять меры к виновнице жестокого обращения с несовершеннолетним.